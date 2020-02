Novaia, Docg Amarone della Valpolicella Classico Corte Vaona 2015

Nell’alta valle di Marano, nel cuore della Valpolicella, sorge Novaia, una piccola realtà a gestione familiare che conta su 7 ettari vitati e coltivati a biologico, per una produzione media di 50.000 bottiglie. A guidarla Marcello Vaona, insieme alla cugina Cristina che hanno improntato questo progetto all’insegna della ricerca di equilibrio e autenticità nei vini e di sostenibilità ambientale. Il risultato sono etichette coerenti e dotate di buona personalità, come l’Amarone Corte Vaona 2015 che propone profumi di fiori macerati, frutta candita e pepe ad anticipare una bocca succosa e senza concessioni a tonalità dolci, anzi, tendenzialmente reattiva e non priva di incisività.

