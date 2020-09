Novità per le Docg e non solo: le novità del Dl Semplificazione per il vino, convertito in legge

A WineNews la lettura di Marco Giuri, tra i massimi esperti di diritto in materia vitivinicola: “nel testo, in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre, ci sono alcune novità, come il cambiamento della rappresentatività che serve per il passaggio di una Doc a Docg, che diventa più alta e qualificante rispetto a prima. Il periodo di vendemmia, poi, può iniziare dal 15 luglio invece che dal 1 agosto. Novità anche sul tema delle menzioni “Superiore” e “Riserva”, sul fronte dei consorzi e degli agenti vigilatori dei Consorzi, e non solo”.

Copyright © 2000/2020