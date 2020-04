Nozzole, Docg Chianti Classico La Forra Riserva 2016

Le Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari, diretti discendenti di una delle grandi famiglie del vino italiano, contano su 200 ettari di vigneto per una produzione media di 1.400.000 bottiglie, ottenute nei terroir più importanti della Toscana. Tuttavia, non è difficile intuire che il cuore aziendale batte nelle cantine e nei vigneti chiantigiani. E proprio dalla Tenuta di Nozzole, arriva il Chianti Classico La Forra Riserva 2016, che al naso evidenzia profumi di marasca, viola e sottobosco, che ben si integrano con note speziate ed affumicate, mentre in bocca, il vino risulta ampio, cremoso con qualche accento dolce, che ben contrasta un sorso sapido e di buona freschezza acida.

