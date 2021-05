Nura Indian Street Food

Il Nura, fondato dallo chef Basheerkutty Mansoor e da sua moglie Marta Casati, nel 2017, è il primo “food truck italiano” di cucina indiana, che opera soprattutto a Firenze e dintorni, ma va in giro per tutta Italia nei migliori festival di cibo da strada. Inoltre, oltre all’immancabile consegna a domicilio, purtroppo essenziale di questi tempi, offre anche un servizio di catering, nonché la possibilità di portare chef e staff del Nura direttamente al proprio domicilio o perché cucinino loro o perché insegnino l’arte culinaria indiana. La magia della cucina indiana passa dai suoi ingredienti più tipici: la menta, il ginger, il cocco, gli anacardi, le foglie del curry leaves e numerose spezie dagli ormai risaputi effetti benefici. Ma non solo. La cucina di Nura spazia da numerosi piatti vegani e vegetariani a quella in cui la carne e il pesce di qualità sono i gran protagonisti, impiegando per chi è intollerante al glutine farine di qualità come quella di riso, ceci o mais. Un’idea semplice quanto geniale per trasformare ciò che è sentito come esotico, un’esperienza quotidiana.

