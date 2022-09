Obiettivo primario: far crescere il valore del Montepulciano d’Abruzzo, imbottigliato e non

A WineNews parla Alessandro Nicodemi, nuovo presidente del Consorzio Vini d’Abruzzo, primo produttore privato a ricoprire il ruolo. “La rivoluzione del “Modello Abruzzo”, con il riassetto delle denominazioni e l’innalzamento del vertice qualitativo con la menzione “Superiore” legata alle sottozone, sarà il traino per far crescere il valore delle nostre produzioni. Che, come tutta l’economia, vivono un momento di mercato non facile”.

