Oddero, Docg Barolo Villero 2017

Un marchio storico nato alla fine dell’800 nel cuore delle Langhe, nel comune di La Morra, quando Giacomo Oddero decise di imbottigliare i propri vini sotto il nome di famiglia, dando inizio a un’avventura che prosegue da sette generazioni. Ad un altro Giacomo, il nipote, è legata la storia più recente di Poderi e Cantine Oddero; a sua figlia Mariacristina e ai nipoti Isabella e Pietro tocca oggi la responsabilità e la guida di una struttura produttiva moderna, ancorché ancorata alla tradizione e al territorio, rispettosa però dell’ambiente in vigna e del vino in cantina. I vigneti di Nebbiolo, Barbera e Dolcetto, tutti certificati biologici, per complessivi 35 ettari, sono suddivisi in parcelle, a volte anche piccole, di mezzo ettaro addirittura, distribuite su un’ampia zona che va da La Morra a Serralunga d’Alba, da Monforte d’Alba a Castiglione Falletto, Verduno, Neive, Trezzo Tinella, Nizza Monferrato. Il Barolo Villero '17 ha un naso di grande ampiezza, dove si succedono dapprima sentori floreali, con la viola protagonista, quindi erbe aromatiche come alloro e menta. La parte fruttata è affidata alla ciliegia matura, alla susina, alla mora in bella successione. Si apre quindi a sentori di liquirizia, poi cuoio e tabacco, quindi cenni di caffè. Sorprende all’esame gustativo la piacevole avvolgenza data da tannini fusi alla componente alcolica e la lunga persistenza gustativa.

(Leonardo Romanelli)

