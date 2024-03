Oddero, Docg Barolo Villero 2020

A Giacomo, nipote del primo Giacomo della famiglia, sono legati la storia e i successi più recenti di Poderi e Cantine Oddero, che oggi sua figlia Mariacristina e i nipoti Isabella e Pietro stanno continuando ad ottenere, prendendo su di sé la responsabilità e la guida di una struttura produttiva che conta su 36 ettari a vigneto in biologico, per una produzione media di 170.000 bottiglie all’anno. Il Barolo Villero 2020 è elegante e sfaccettato nei suoi profumi che rimandano alla liquirizia, alle more, agli agrumi, alla rosa, all’alloro, al sottobosco e al muschio. In bocca il sorso è agile e ben miscela fragranza acida, tannini fitti e frutto polposo, fino ad un finale lungo e vellutato.

