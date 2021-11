“Oggi la cucina italiana può riposizionarsi. Il Brunello è una delle cose più belle che abbiamo”

Parla Carlo Cracco, chef tra i più celebrati d’Italia, e firma della formella della vendemmia 2021 del Brunello di Montalcino. “Dopo due anni così la cucina italiana può crescere ed affermarsi ancora di più. Il Brunello di Montalcino è un vino straordinario, che nasce da un territorio bellissimo da preservare. Al ristorante il nostro mestiere è anche quello di far conoscere produzioni meno famose. Io ancora in Tv, per raccontare i territori italiani”.

