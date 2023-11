Olga Raffault, Aoc Loire Chinon Les Barnabés 2018

L’area di elezione del Cabernet Franc nella Loira si trova nella Touraine, nei comuni di Chinon, Bourgeuil e St-Nicolas de Bourgeuil. Diverse le sfumature e le attitudini a seconda del terreno: dà vini strutturati e da affinamento su suoli calcareo-argillosi e più leggeri e profumati su ghiaie e sabbie. L’azienda Olga Raffault, sita nel villaggio di Savigny en Veron, è famosa per i suoi Cabernet Franc Chinon. È condotta, in bio, da Sylvie Raffault, nipote della capostipite Olga da cui prende il nome l’azienda, e da suo marito Eric de la Vigerie. I vigneti di età tra 30 e 50 anni si estendono su 24 ettari, di cui 23 dedicati a questa varietà per la produzione di Chinon Rouge e Rosé e il restante a Chenin blanc destinato a Chinon Blanc. Les Barnabés proviene dai vigneti posti sui terreni alluvionali della Loira e su quelli ghiaiosi della Vienne e risulta leggero e fresco, fragrante di frutti come i ribes, rossi e neri, con accenni di viola e grafite e tannini sottili. Si arricchisce di complessità con il passar del tempo. L’aroma erbaceo associato al peperone verde tipico della varietà si è attenuato con il riscaldamento globale che ne migliora la maturazione e questo ha comportato anche un cambiamento nella vinificazione. “Si usava molto il legno per mascherare questi caratteri - racconta Sylvie Raffault. Oggi non ne abbiamo più bisogno. Non lo usiamo e possiamo far emergere il frutto”.

(Clementina Palese)

Copyright © 2000/2023