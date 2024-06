Olianas, Doc Sardegna Cannonau Le Anfore di Elena Casadei 2021

A fare i vini buoni è sempre il raggiungimento dello stesso obiettivo: la valorizzazione del binomio vitigno-terroir. Elena Casadei lo persegue utilizzando le anfore con il suo progetto “Le Anfore di Elena Casadei”. Galeotto fu un viaggio di lavoro di suo padre, Stefano Casadei, in Azerbaijan nel 2007, che iniziò dell’uso delle anfore per la vinificazione nelle aziende di famiglia a completamento di una filosofia di conduzione etica di vigneto e cantina che integra e supera il bio e il biodinamico. Da questo “seme” è partita nel 2013 la collezione della giovane enologa toscana che si esprime con 8 etichette provenienti dalle aziende familiari: sulle colline del Chianti Rufina e nell’Alta Maremma in Toscana e, insieme alla famiglia Olianas, in Sardegna a Gergei nel Sarcidano, area compresa tra Campidano, Marmilla e Barbagia. Il Cannonau di Sardegna DOC Le Anfore proviene dalla vinificazione delle migliori uve di un vigneto di 1,2 ettari in anfore in terracotta miste, georgiane e dell’Impruneta in Toscana, fermentate con lieviti indigeni. La macerazione sulle bucce dura per 30 -40 giorni a seconda dell’annata e l’affinamento per circa 6 mesi in anfora e per ulteriori 4 in bottiglia. Leggiadro e intenso nel colore e al naso dove si leggono note floreali, fruttate e di macchia mediterranea. Il sorso è pieno, avvolgente e fresco. Ha lunga vita… a trovarne. In commercio attualmente la 2022.

(Clementina Palese)

Copyright © 2000/2024