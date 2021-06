Olim Bauda, Docg Barbera d'Asti Superiore Le Rocchette 2017

I fratelli Dino, Diana e Gianni Bertolino conducono dal 1998 questa realtà con base a Scapaccino, che conta su 30 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 200.000 bottiglie. Al centro del ricco ed articolato portafoglio etichette aziendale c’è la Barbera, che viene declinata con un convincente incrocio tra tradizione ed innovazione. La Barbera d’Asti Le Rocchette 2017, affinata per 18 mesi in legno grande, possiede profumi freschi di ciliegia e mora, intervallati da tocchi speziati e affumicati. In bocca, il sorso è delicato e vivace, con tannini dolci e verve acida ben centrata, che muove il vino fino ad un finale ampio e saporito, dai rimandi boisé.

