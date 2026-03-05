Operazione “Vinum Mentitum”, sequestrati 2,5 milioni di litri di vino falso Dop e Igp

Un sequestro di 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati Dop e Igp, per un valore complessivo superiore a 4 milioni di euro e 24 soggetti segnalati alle autorità amministrative competenti. È il risultato dell’operazione nazionale denominata “Vinum Mentitum”, finalizzata al contrasto delle frodi nel settore vitivinicolo, iniziata nel 2024 grazie alla collaborazione istituzionale tra l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, con le irregolarità che sono emerse, secondo quanto raccolto da WineNews, nelle cantine di regioni che operano in Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia.

Nel corso delle ispezioni, spiega una nota della Guardia di Finanza, sono state inoltre riscontrate numerose incongruenze tra le giacenze fisiche e le rimanenze contabili risultanti dal registro dematerializzato Sian, con conseguente contestazione di 59 violazioni amministrative, che hanno determinato un gettito minimo per l’erario pari a 410.000 euro, oltre all’emissione di 11 diffide per violazioni sanabili. Dalle attività sono scaturiti anche controlli di natura fiscale, che hanno consentito di accertare l’omessa documentazione di operazioni imponibili per oltre 280.000 euro, l’omesso versamento dell’Iva per circa 800.000 euro, nonché irregolarità in materia di lavoro sommerso e accise sul vino.

L’attività, nata dall’analisi congiunta delle informazioni e dei dati disponibili alle due amministrazioni, ha tenuto in considerazione molti aspetti critici di un settore come quello vitivinicolo che ha raggiunto un’importanza strategica nel mercato, aumentando il consolidamento del ruolo di leadership dell’Italia negli scambi dell’export agroalimentare.

I controlli si sono concentrati sulla prevenzione e repressione di pratiche fraudolente legate alla illecita rivendicazione di vini come Dop e Igp, all’utilizzo di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e alla provenienza da areali diversi da quelli certificati, con l’obiettivo di tutelare il mercato e garantire una corretta informazione ai consumatori. Sono state individuate specifiche criticità nelle diverse fasi della filiera, dalla raccolta all’imbottigliamento, anche in relazione a fattori esogeni quali eventi climatici avversi, carenza di manodopera, inflazione e fitopatie. Elementi che hanno orientato la pianificazione delle attività di controllo e la selezione degli operatori da sottoporre a verifica.

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, plaude all’operazione, il cui responsabile per la Guardia di Finanza è il Colonnello Antonio Caputo (Comandante del Gruppo Anti-contraffazione e sicurezza prodotti), sottolineando come “i risultati dell’operazione “Vinum Mentitum” confermano l’efficacia del nostro sistema di controllo nella tutela delle eccellenze italiane. Il sequestro di 2,5 milioni di litri di vino, falsamente certificato Dop e Igp, è la prova che la sinergia tra Guardia di Finanza e Icqrf, e quella tra tutti gli enti deputati al controllo in coordinamento nella Cabina di regia, funziona a pieno regime per proteggere il nostro made in Italy. Chi prova a inquinare il mercato con certificati falsi, chi vuole giocare non seguendo le regole, compie un atto di concorrenza sleale e questo non viene tollerato. Chi segue le regole, chi opera onestamente, sa che lo Stato è dalla sua parte e tutela il valore della reputazione delle Igp costruito in anni di duro lavoro. Difendere il marchio Italia significa proteggere il lavoro e la qualità dei nostri territori. Ringrazio le Fiamme Gialle e gli ispettori dell’Icqrf per questo straordinario impegno a difesa delle nostre eccellenze”.

