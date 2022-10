Orma, Doc Bolgheri Rosso Passi di Orma 2020

Ottenuto da Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, maturato sei mesi in barrique, il Bolgheri Passi di Orma 2020, declina con precisione un’annata tendenzialmente fresca, mettendo insieme profumi di frutti neri fragranti, melograno, insieme a richiami tostati e rimandi erbacei. In bocca, il sorso è succoso e saporito, dal tannino ben integrato e dalla piacevolmente fresca bevibilità. Fa parte del gruppo di cantine capeggiato dall’aretina Sette Ponti, il Podere Orma, con 5,50 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 50.000 bottiglie. Lo stile dei vini aziendali è ispirato alla tradizione dell’areale bolgherese e propone vini definiti e di impostazione sempre impeccabile.

(fp)

