Orma, Doc Bolgheri Superiore Aola di Orma 2020

Fa parte del gruppo di cantine capeggiato dall’aretina Sette Ponti, il Podere Orma, acquisito nel 2004 e oggi composto da oltre 7 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 65.000 bottiglie. Lo stile dei vini aziendali è ispirato alla tradizione dell’areale bolgherese e propone vini generosi e definiti, dalla cifra stilistica moderna e mediterranea sempre impeccabile. Esordisce proprio con l’annata 2020, il Bolgheri Superiore Aola di Orma, che matura in barrique per 18 mesi. I suoi profumi rimandano ai frutti rossi, al peperone e alle spezie, con tocchi tostati a rifinitura. In bocca il sorso è polposo, concentrato e morbido, dal finale ampio e caldo su toni balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2023