Orma Roma - Roma

Poco più di un anno fa apriva, nell’elegante via Boncompagni a due passi da Via Veneto, Orma Roma, ristorante voluto dallo chef stellato Roy Caceres, per offrire un’esperienza gastronomica “che ripercorre le proprie impronte disegnandone anche nuove”. Orma ha un forte impatto visivo ed è progettato nei minimi particolari, con un grande terrazzo esterno e un cocktail bar. In questa proposta - che spazia dal ristorante fine dining dedicato alla cena, al bistrot per una pausa pranzo leggera - chef Caceres si avvale dei due validi sous-chef Pier Mario Fiengo e Giovanni Oliveri, con l’efficiente servizio in sala coordinato dal maître Simone De Florio e una selezionata carta dei vini curata dallo chef-sommelier Claudio Rosadini. Ci sono due menù degustazione, “Tracce Indelebili”, con i piatti signature di Caceres, e “Tracce Correnti”, con piatti inediti: proposte caratterizzate da una felice combinazione di sapori e contaminazioni, che esaltano il gusto autentico attraverso ingredienti di alta qualità.

(Cristina Latessa)

