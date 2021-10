Ornellaia, Doc Bolgheri Superiore Ornellaia 2018

Versione di notevole caratura quella 2018 del classico rosso della dell’Ornellaia. Il naso è caratterizzato da un fruttato rigoglioso che rimanda ai gelsi neri e alle more, da piacevoli verdi che ricordano l’eucaliptolo, il tutto ben integrato da un sottofondo di spezie, tabacco e cenni tostati. Sapido ed opulento il sorso dai tannini esuberanti, saldamente ancorati al frutto, fino ad un lungo finale dai ricordi iodati. L'Ornellaia, tenuta di 115 ettari a vigneto per una produzione di 1.000.000 di bottiglie, è dal 2012 la dependance dei Frescobaldi in terra bolgherese. Un’azienda che ha fatto un non piccolo pezzo della storia del vino, diventando un simbolo della Toscana enoica.

