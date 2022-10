Ornellaia, Doc Bolgheri Superiore Ornellaia 2019

Il Bolgheri Superiore 2019 è intenso nel suo bagaglio aromatico di frutti neri, alloro, vaniglia, erbe aromatiche e accenti balsamici. Propone un sorso ricco ed esuberante, dall’architettura tannica fitta e continua, che trova un epilogo altrettanto potente in un finale ampio e dai ritorni fruttati e balsamici. Si tratta, come è noto, di uno dei vini simbolo della denominazione bolgherese, capace di innescare un fenomeno di successo internazionale, con una cifra stilistica ormai consolidata. Uscito per la prima volta con l’annata 1985 è, da allora, costantemente ai vertici dell’enologia del Bel Paese, interpretando con tocco caldo e mediterraneo le suggestioni bordolesi più intime.

