Ornellaia, Doc Bolgheri Superiore Ornellaia “Solare” 2017

Un’interpretazione magistrale di un’annata complicata quella offerta dall’Ornellaia 2017, che riesce a mantenere la sua classica cifra mediterranea, imperiosa e intensa, senza però esuberi in estrazione o apporto alcolico fuori controllo. I suoi profumi sono ampi e propongono un fruttato rigoglioso con toni tostati e speziati sempre in primo piano. In bocca, il sorso è cremoso e lo sviluppo serrato e via via di più ampio respiro. L'Ornellaia, tenuta di 112 ettari a vigneto per una produzione di 930.000 bottiglie, è la dependance dei Frescobaldi in terra bolgherese, saldamente tra le cantine la cui fama è difficile circoscrivere soltanto a Bolgheri, alla Toscana o all’Italia.

