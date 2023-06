Ornellaia, Toscana Igt Bianco Poggio alle Gazze dell’Ornellaia 2021

Il Poggio alle Gazze dell’Ornellaia 2021 è bianco dalle eleganti note aromatiche mediterranee, che alternano rimandi agli agrumi, alle erbe aromatiche, al sambuco, al glicine e alla frutta gialla fresca, completate da una accattivante nota iodata. Bocca sapida, ancora dall’acidità tagliente, coerente nel ritorno agrumato e nel lungo finale fruttato. il Poggio alle Gazze, prodotto dal 1987 al 2001, per poi tornare sugli scaffali con l’annata 2009, è il bianco di Ornellaia che si pone alla base della piramide qualitativa della sua tipologia. Ottenuto da un blend di Sauvignon, Viognier, Verdicchio e Vermentino, fermenta in parte in acciaio, in parte in barrique e in parte in cemento. Dopo 6 mesi di sosta nei vari recipienti, passa 12 mesi in bottiglia, prima della sua commercializzazione. L’Ornellaia, oggi tenuta di 115 ettari a vigneto per una produzione di 1.000.000 di bottiglie, arrivate per la prima volta sugli scaffali nel 1988, è dal 2012 la dependance dei Frescobaldi in terra bolgherese ed è tra le cantine la cui fama è difficile circoscrivere a Bolgheri, alla Toscana o all’Italia. Un’azienda che ha fatto un non piccolo pezzo della storia del vino, in quegli anni alla fine del secolo scorso che hanno impresso un’accelerazione notevole al percorso enoico toscano, diventando protagonista da subito del “rinascimento” dell’enologia della Regione e conquistando tutti senza lasciare dubbi.

