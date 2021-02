Aperta nel 1909, premiata dal Comune come “Ristorante Tipico di Verona”, all’Osteria Caffè Monte Baldo i piatti tipici della cucina veronese sono un must, senza dimenticare la celebre selezione di deliziose tartine da aperitivo. Ma non solo. La sua enoteca è una tra le più fornite della “capitale” dell’Amarone, tanto da essere segnalata da “Wine Spectator” per le oltre 300 etichette e le grandi annate disponibili anche al bicchiere:

COSA VENDE

Rubinelli Vajol, Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2011 - € 130 ,00

Articolato e complesso, dolce e allo stesso tempo teso

Accordini, Amarone della Valpolicella Classico Il Fornetto 2012 - € 120,00

Precisione d’esecuzione e stile ben leggibile nel rosso top di casa Accordini

Vigneti di Ettore, Amarone della Valpolicella Classico 2015 - € 60,00

Un Amarone di impatto immediatamente piacevole e per nulla banale

Masi, Amarone della Valpolicella Mazzano Riserva 2011 - € 115,00

Una tra le etichette storiche del marchio che è anch’esso storia dell’Amarone

Monte dall’Ora, Amarone della Valpolicella Classico Stropa 2011 - € 115,00

Profumi di frutta rossa in confettura e bocca succosa e larga

Monte dei Ragni, Amarone della Valpolicella Classico 2012 - € 140,00

Bella fragranza nei profumi, che arricchisce una bocca succosa e distesa

La Giuva, Amarone della Valpolicella L’Aristide Riserva 2013 - € 180,00

Bella declinazione del rosso veronese per eccellenza in un’annata da non scordare

Ca’ Rugate, Amarone della Valpolicella Classico Punta Tolotti 2013 - € 65,00

Interpretazione rossista ben riuscita di un’azienda storicamente bianchista

Le Maragnole, Amarone della Valpolicella Camporocco - I Corsi 2013 - € 70,00

Elegante, succoso e di grande spessore aromatico

Fumanelli, Amarone della Valpolicella Classico 2011 - € 70,00

Lussureggiante e armonico, Amarone dal respiro ancora fragrante

COSA CONSIGLIA



Allegrini, Amarone della Valpolicella Classico Fieramonte Riserva 2011 - € 300,00

Il ritorno di un grande classico Amarone a marchio Allegrini

Bertani, Amarone della Valpolicella 2006 - € 145,00

Una vera e propria sicurezza, vino simbolo della tradizione

Romano Dal Forno, Amarone della Valpolicella 2011 - € 390,00

Uno degli Amarone più conosciuti al mondo

Quintarelli, Amarone della Valpolicella Classico 2012 - € 280,00

Lo stile classico e rigoroso da sempre simbolo dell’Amarone

Speri, Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Monte Sant’Urbano 2012 - € 88,00

Una delle etichette che hanno fatto la storia della Valpolicella

Zýmē, Amarone della Valpolicella Classico 2013 - € 115,00

Stile intrigante per un grande rosso capace di stare con i migliori

Masi, Amarone della Valpolicella Campolongo di Torbe Riserva 2012 - € 98,00

Precisione d’esecuzione encomiabile per un vino che sta tra modernità e tradizione

Meroni, Amarone della Valpolicella Classico 1998 - € 130,00

Interessante declinazione del rosso più importante del Veneto enoico

Tedeschi, Amarone della Valpolicella Capitel Monte Olmi Riserva 2006 - € 155,00

Un’etichetta ormai saldamente tra i riferimenti della Valpolicella

Tommaso Bussola, Amarone della Valpolicella TB 2013 - € 110,00

Un rosso rigoroso e senza compromessi come nella tradizione di casa

