Osteria Creta - Cortona

Tenimenti d’Alessandro, cantina di riferimento dell’areale della Doc Cortona, situata in località Manzano, a maggio dopo la chiusura forzata a causa della pandemia, ha riaperto le porte del suo “volto” gourmet, l‘Osteria Cresta, con Alessandro Pipero, esperto sommelier, versatile maître e mattatore di sala, sul ponte di comando del locale. Pipero è il titolare di “Pipero Roma”, ristorante stellato nel cuore della capitale e punto di riferimento per accoglienza e cura del dettaglio, dalla sala alla cucina. Creta Osteria, si avvarrà così, della professionalità e della creatività di uno dei nomi più apprezzati nel panorama gastronomico nazionale, ma senza rivoluzioni. Un cambio di passo, se mai, tutto all’insegna della qualità, che non snaturerà l’impianto originario dell’Osteria Cresta: protagonisti continueranno ad essere la tradizione toscana e le materie prime del territorio, a cui si affiancheranno i piatti signature “made Pipero Roma”, come, per fare l’esempio più macroscopico, la famosa Carbonara.

Copyright © 2000/2021