Osteria del Borro - San Giustino Valdarno (AR)

Il Borro, la tenuta dal 1993 di proprietà di Ferruccio Ferragamo in cui sono impegnati il figlio Salvatore e la figlia Vittoria, si trova nel bacino del Valdarno Superiore e - oltre alla cantina - comprende un borgo medievale interamente dedicato all’ospitalità, sia come Relais & Châteaux sia con la formula dell’agriturismo. Ci sono poi un frantoio di proprietà, un orto biologico, un allevamento a terra di galline ovaiole, un allevamento di pecore per la produzione di formaggi e oltre 100 arnie (da cui si ottiene miele biologico) che forniscono le materie prime a tre ristoranti: Il Borro Tuscan Bistro, il Vin Café e l’Osteria del Borro, guidati dell’executive chef Andrea Campani, la cui filosofia gastronomica è basata su un ritorno alle origini, una cucina etica e trasparente, incentrata sulla manualità e sulla conoscenza del prodotto. Elementi che escono fortemente dai piatti dell’Osteria del Borro, ristorante gourmet che porta in tavola i prodotti e le ricette della tradizione, rivisitate in chiave contemporanea.

