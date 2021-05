Osteria di Brolio - Gaiole in Chianti

Gaiole in Chianti - Siena

Comincia timidamente a tornare un po’ di normalità, dopo i tempi cupi della pandemia. E così, dallo scorso 28 aprile, ha riaperto l’Osteria di Brolio a Gaiole in Chianti, sotto le mura del Castello della famiglia Ricasoli. Dopo una parentesi negli Stati Uniti, ritorna sul ponte di comando del locale Franco Sangiacomo, che già dal 2008 al 2015 era stato executive chef dell'Osteria. Sangiacomo ha più di 30 anni di esperienza, con collaborazioni di prim'ordine sia in Italia sia all'estero, e con il suo team in cucina darà risalto ai sapori tradizionali del Chianti, con un tocco contemporaneo, affidandosi ai prodotti locali e usando le verdure di stagione dell’orto del Castello. Poi, una sera la settimana sarà dedicata al pesce, rigorosamente pescato nel mare toscano. Sangiacomo darà il suo contributo anche alle altre strutture di Castello di Brolio, a partire dall'Agribar, primo Eroica Caffè al mondo, dedicato alla nota corsa ciclostorica. L’Osteria di Brolio sarà aperta a pranzo e a cena, il giorno di chiusura sarà il giovedì.

