Osteria Fraschetta Trinca - Frascati (RM)

La Casa Vinicola Trinca fu fondata nel 1947 a Marino. Nel 1980 la Casa Vinicola si trasferisce e nel 1993 apre l’Osteria Fraschetta Trinca a Piazza San Rocco nella capitale dei Castelli romani. L’Osteria Fraschetta Trinca si propone di seguire la tradizione delle prime “fraschette” nate nel territorio dei Castelli romani alla fine dell’800, quando i contadini produttori di vino mettevano una frasca di vite fuori i loro locali, per avvertire gli avventori che era pronto il vino nuovo. Allora ci si portava la merenda da casa, l’oste dava il vino e talvolta offriva una forma di formaggio o un salame o cuoceva delle uova sode. Nel solco di questa tradizione il menu offerto dal locale della famiglia Trinca propone prosciutto crudo, pecorino di Amatrice, salamino viterbese piccante, lonza di Norcia, coppiette, pecorino di Nepi, mozzarella di bufala, melanzane e carciofi grigliati sott’olio, lasagne e polpette fatte in casa, cicoria ripassata in padella, ciambella al vino e crostata di ricotta e more.

