L’Osteria Le Panzanelle di Lucarelli, tra Radda in Chianti e Panzano, è proprio il locale giusto nel posto giusto. Siamo nel cuore del Chianti Classico, e Le Panzanelle è quel tipo di ristorante capace di essere in totale simbiosi con un territorio del vino (peraltro tra i più belli). Cucina solida e saporita, ma mai turistica, qualità assoluta delle materie prime, preparate da mano esperta (anzi da mani esperte, quelle delle due giovani cuoche). Ecco allora piatti come il lampredotto in Inzimino (cotto e ripassato nelle verdure), gli spaghetti di Pesticcia (funghi, pomodoro e salsiccia), le pappardelle sulla nana, le lasagne di zucca gialla e porri, o ancora la cotoletta di trippa, il peposo di guancia, l’ossobuco, la Scamerita agli aromi, o la classica bistecca, muoversi in scioltezza. Accompagnati da una carta dei vini del territorio articolata e decisamente non banale.

I TOP 5 DI “LE PANZANELLE”

1. Erta di Radda Chianti Classico 2016 - € 20,00 2. Pruneto Chianti Classico Riserva 2011 - € 27,00 3. Caparsa Chianti Classico Doccio a Matteo Riserva 2015 - € 35,00 4. Maurizio Alongi Chianti Classico Riserva 2016 - € 32,00 5. Podere Le Boncie Toscana Rosso “Le Trame” 2016 - € 42,00

