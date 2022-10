Osteria Magona - Bolgheri (LI)

L’Osteria Magona a Bolgheri comincia la sua attività nel 2004 nel centro del borgo di carducciana memoria e oggi si trova in un casale, il “Vallone dei Messi”, sulla Bolgherese, che conduce a Castagneto Carducci. Qui in mezzo ai vigneti e vicino alle cantine più note della zona, lo chef Omar Barsacchi ha dato vita ad un locale in perfetto stile toscano, regno incontrastato della “ciccia”, selezionata dal macellaio più famoso d’Italia: Dario Cecchini. Tra i fornelli e i tavoli anche la moglie Marina e il figlio Rocco, che “condiscono” l’esperienza gastronomica con un clima semplice e familiare nel rispetto della tradizione italiana. Alla selezione di salumi produzione Magona può alternarsi la tartara, ai maltagliati caserecci al ragù di Chianina, segue quasi obbligatoriamente la classica bistecca Fiorentina, o, per i più curiosi, la “pluma” di maiale selvatico.

I TOP 5 DI “OSTERIA MAGONA”



1. Podere Sapaio, Bolgheri Rosso Volpolo 2020 - € 30,00

Dolce e succoso nel suo sorso, possiede profumi dai toni erbacei rinfrescanti

2. Campo al Pero, Bolgheri Superiore Campo al Pero 2019 - € 25,00

Ben declinato aromaticamente, è assecondato da uno sviluppo gustativo appagante

3. Chiappini, Bolgheri Rosso Ferruggini 2019 - € 25,00

Rosso dallo spiccato carattere mediterraneo e generoso

4. Campo al mare, Bolgheri Superiore Campo al Mare 2020 - € 30,00

Potente al gusto quanto intenso nei suoi aromi fruttati e speziati

5. Donne Fittipaldi, Bolgheri Rosso 2020 - € 30,00

Una buona fragranza ne sostiene la piacevole bevibilità

