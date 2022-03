Osteria Murivecchi - Bra (CN)

via G. Piumati, 19

L’Osteria Murivecchi di Bra, il piccolo paese langarolo noto per essere la sede storica niente di meno che di Slow Food, è quella che si definisce una vera e propria osteria e cioè un luogo di tradizione, dove si può mangiare seguendo il menù scritto sulla lavagna, fatto solo di piatti tipici piemontesi, con un servizio famigliare su vecchi tavoli di legno e la possibilità di degustare i vini al bicchiere. Il locale è ricavato nei vecchi spazi destinati all’affinamento dei Barolo della famiglia Ascheri, di cui l’osteria è una componente insieme all’Ascheri Hotel. Semplice quanto golosa l’offerta dei piatti, come ad esempio, il carpaccio di vitello affumicato con frullato di rucola e noci o la cocotte di porri e patate gratinata in forno con Bra tenero, i tajarin con sugo di pancetta, topinambur e castagne e i bocconcini di agnello fricassati con carciofi.

I TOP 5 DELL' “OSTERIA MURIVECCHI”

1. Poderi Colla, Alta Langa Extra Brut 2018 - € 29,00

Fresca e di bella bevibilità questa bollicina dai profumi leggiadri e ben centrati

2. Cordero di Montezemolo, Dolcetto 2020 - € 19,50

Il classico rosso di grande ed immediata piacevolezza

3. Matteo Ascheri, Langhe Barbera Fontanelle 2021 - € 15,00

Rosso saporito e profumato come da tradizione

4. Conterno Fantino, Langhe Nebbiolo Ginestrino 2018 - € 27,00

Rosso balsamico al naso e ben profilato nel suo sviluppo gustativo

5. Matteo Ascheri, Barolo Matteo Ascheri 2018 - € 40,00

Tratti aromatici classici e austeri per questo Barolo di bella definizione

