In un labile confine tra fantasia, storia e paesaggio, nel sud della Toscana, lungo la via Francigena, sorge l’ultimo baluardo inespugnato della Val d’Orcia, la Rocca di Tentennano. Bellezza mozzafiato, colline in ogni direzione e cielo stellato a proteggere l’immutabile atmosfera evocativa. Premessa obbligatoria, parlando dell’Osteria Perillà, ristorante stellato incastonato nel piccolo borgo medievale sotto la Rocca. Sulla tavola di questo raffinatissimo ristorante arrivano piatti preparati con i prodotti dell’azienda agricola Podere Forte. La strada, a km0, delle lavorazioni passa dal genio di uno chef che dalla laurea in economia ha virato il proprio destino, con rotta Alma. Marcello Corrado, originario di Napoli, cresciuto a Roma e pellegrino d’Italia. Nei piatti di chef Corrado passa la contemporaneità di lavorazioni assolutamente complesse per rendere semplice un gusto: trittico di sapori “Alla Marchesi” con divertissement tattili e cromatici.

