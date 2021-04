Il ristorante Osteria PerVoglia aperto nel 2002 a Castelbasso piccolo borgo in provincia di Teramo, è guidato dalla Chef Elenia Alcantarini. La proposta culinaria è senz’altro di impronta tradizionale, con l'obiettivo di esaltare i prodotti del territorio, selezionando ed usando materie prime a km zero. Il menu si compone dei piatti della cucina teramana come il tacchino alla Canzanese con giardiniera, le Mazzarelle teramane (interiora di agnello avvolte in foglie di indivia), gli spaghetti alla chitarra con sugo di carne e polpettine, pappardella al ragù d'anatra in bianco, agnello al forno, il tortino di zucca gialla con crema di pecorino di Castel del Monte e tartufo nero della Laga, i ravioli di ricotta con zafferano dell'Aquila e guanciale croccante. In cucina, è poi rigorosamente osservato il ciclo delle stagioni, a cui sottostando tutte le preparazioni principali. Grande attenzione alle materie prime, dallo zafferano dell'Aquila Dop ai ceci di Navelli, dalla lenticchia di Santo Stefano di Sessanio all’agnello Igp del centro Italia, per fare alcuni esempi.

