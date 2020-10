Ha aperto lo scorso agosto l’Osteria Preella, il cui nome, in dialetto veronese, significa piccola pietra. Siamo vicini al Lago di Garda, sponda orientale, e il Gruppo Italiano Vini ha pensato di affiancare all’attività vitivinicola della Tenuta (qui nacque, nel 1964, la Cantina Lamberti per la produzione del Bardolino Classico) un luogo tutto all’insegna della convivialità. Sul “ponte di comando” Fabrizio Albini e Matteo Modesti. Il primo governa la cucina con pochi ingredienti di altissima qualità trattati con leggerezza, per esaltarne le particolarità territoriali. Il secondo è chiamato ad organizzare il servizio in sala e, per dirla in breve, “far star bene” i clienti. Il menu spazia dalla terrina di lavarello con tartufo nero, al toast di asparagi, uovo del Garda e Monte Veronese, al luccio con lime e peperoncino; dai tagliolini con le sarde del Lago di Garda e riduzione di vermouth, all’anguilla marinata al miele con caviale e Chartreuse; dal maialino alla paprika e bergamotto, al tiramisù al caffè. La carta dei vini viaggia dal nord al sud Italia, attingendo dalle cantine del Gruppo Italiano Vini.

