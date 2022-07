Osteria Quattro Rose - Rovato (BS)

L’Osteria “Quattro Rose” di Rovato si definisce “vineria con cucina”, per la particolare attenzione all’offerta della sua cantina (concentrata prima di tutto sulle bollicine franciacortine), ed è oggi guidata da Arber Troci. La cucina propone ricette tipiche della tradizione locale ma anche piatti ispirati da materie prime esclusive, come, per esempio la carne di fassona piemontese, acciughe del Cantabrico, salmone selvaggio dell’Alaska, Pluma di maiale iberico, caviale e tartufo bianco quando arriva la stagione giusta. Tornando ai piatti più tradizionali nel menù troviamo il risotto al Franciacorta e tartufo nero; il Casoncello bresciano tradizionale al burro versato e salvia; gli spaghettone alle sarde di Montisola del Lago d’Iseo con crumble di pane aromatizzato al limone, ma anche, servite “appese” come vuole la tradizione con dadini di polenta.

(fp)

I TOP 5 DELL’“OSTERIA QUATTRO ROSE”

1. Andrea Arici, Franciacorta Zero Uno s. a. - € 40,00

Buona freschezza aromatica e gusto intrigante per questo dosaggio zero

2. Ca’ del Bosco, Franciacorta Extra Brut Vintage Collection 2017 - € 60,00

Un vero e proprio “mostro sacro” della Franciacorta

3. Bellavista, Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2016 - € 60,00

Raffinata interpretazione dedicata ad un tempio della cultura nazionale

4. Cavalleri, Franciacorta Brut Nature Blanc de Blancs s. a. - € 45,00

Tutte le suggestioni più affascinanti dello Chardonnay spumantizzato

5. Enrico Gatti, Franciacorta Brut Satèn 2018 - € 45,00

Buona esecuzione complessiva per questa tipologia tutta franciacortina

