Ostinati dei Lassi - La California, Bibbona (LI)

via Aurelia Nord, 54

Indirizzo: via Aurelia Nord, 54

Non siamo negli Usa, nonostante il nome del luogo dove si trova questo locale, La California, alle porte del bolgherese, ma l’assortimento dell’Enoteca Ostinati dei Lassi (anche ristorante) di Massimo Lassi offre una scelta di etichette degna di un grande Paese. Non solo, evidentemente, il meglio della zona, ma anche una proposta, sia nazionale che francese, non banale:

COSA VENDE



Delouvin Nowack, Brut Nature Champagne Sauvage - € 50,00

Pinot Meunier in purezza, oltre 42 mesi sui lieviti e malolattica non svolta

Paveau Samuel, Champagne Brut Grand Cru - € 40,00

Ha sorso ritmato questo Champagne dagli aromi di pane appena sfornato e fiori

Castello di Cigognola, Oltrepò Pavese Dosaggio Zero Pinot Nero - € 25,00

Godibile nella sua progressione gustativa immediatamente piacevole

La Madonnina, Toscana Rosso La Madonnina 2019 - € 26,00

Uvaggio di Cabernet Franc e Sauvignon, Syrah, Merlot, Petit Verdot, caldo ed intenso

Cascina Fontana, Langhe Nebbiolo 2020 - € 30,00

Intenso nei suoi rimandi balsamici e fruttati, possiede gusto pieno e deciso

Levii, Trento Extra Brut 2018 - € 28,00

Blanc de Blancs di buona definizione aromatica e dal gusto fragrante

Oddero, Langhe Nebbiolo 2020 - € 23,00

Pieno e vivace in bocca non manca anche di un bagaglio aromatico ben profilato

Gautheron, Chablis 2020 - € 28,00

Naso fragrante e netto, affianca un sorso affilato e saporito

Monte Bernardi, Chianti Classico Retromarcia 2019 - € 15,00

Un rosso che ha saputo, nel suo genere, diventare un piccolo classico

Fattoria Kappa, Toscana Igt Bianco Etabeta 2020 - € 17,00

Vermentino di buona fattura dotato di personalità accentuata

COSA CONSIGLIA



Le Macchiole, Bolgheri Rosso 2019 - € 23,00

Rosso di beva succosa, rilassata e saporita che incrocia profumi definiti e ampi

I Luoghi, Bolgheri Rosso 2020 - € 20,00

Vino dai profumi sfumati e ben accentati ad anticipare un sorso sapido e reattivo

Guado al Melo, Bolgheri Rosso Rute 2019 - € 22,00

Ben eseguito questo rosso dalla beva immediatamente piacevole

Terre del Marchesato, Bolgheri Rosso Emilio Primo 2019 - € 22,00

Buona impostazione di fondo per questo rosso gustoso e profumato

Meletti Cavallari, Bolgheri Bianco 2021 - € 12,00

Vermentino e Viognier di buona sapidità e intensità aromatica

Villa Caprareccia, Toscana Vermentino Alighino 2021 - € 10,00

Sapido e ben ritmato questo bianco di godibile bevibilità

Tenuta di Biserno, Toscana Rosso Insoglio del Cinghiale 2019 - € 25,00

Rosso intenso e saporito dai profumi intensi e dalla bocca succosa

Tenuta di Biserno, Toscana Rosso Pino di Biserno - € 48,00

Vino dalla tessitura tannica morbida e dolce, è potente nel suo bagaglio aromatico

Carciola Laura, Toscana Rosso Sottovento - € 20,00

Rosso intenso e dagli accenti mediterranei

Podere il Castellaccio, Bolgheri Rosso Orio 2020 - € 20,00

Blend a base di Cabernet Franc, Merlot e Syrah, declinato con efficacia

Copyright © 2000/2022