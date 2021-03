Ott Dac Wagram Grüner Veltliner Trocken Qvevre 2015

Il Grüner Veltliner è il vitigno più diffuso in Austria, coltivato prevalentemente lungo le sponde del Danubio trova la sua massima espressione nei grandi vini bianchi delle regioni Wachau, Kremstal e Wagram. La cantina della famiglia Ott è stata fondata nel 1889 ed è adesso è gestita da Bernhard che - spinto dai suoi genitori, che ne avevano intuito le grandi capacità - ha iniziato a dirigerla già nel 1993, quando era ancora ventunenne. È lui a far diventare la cantina dei suoi avi famosa nel mondo, ma ha anche tanto contribuito a far conoscere agli appassionati di tutti i continenti un'uva autoctona come il Grüner Veltliner, tanto da meritarsi il soprannome di Mister Veltliner. Adesso Bernhard coltiva in stretto regime biodinamico più di 40 ettari, tra i migliori cru della regione caratterizzati dal tipico loss spalmato sopra un letto di detriti e ghiaie fluviali, non a caso il nome Wagram deriva da Wogenrain ovvero “riva”. Il Qvevre '15 è un blend dei miglior premier cru aziendali che dopo la fermentazione sulle bucce affina in anfore di terracotta georgiana per circa sei mesi per poi essere imbottigliato non filtrato. Vino di spessore e grande longevità marca al naso sentori minerali e speziati, frutta e fiori bianchi, propoli, mentuccia e agrumi canditi. Fresco e sapido il sorso, spesso, speziato con un filo di verde tannicità ben integrata al frutto per un finale lunghissimo e di notevole carica aromatica.

(Massimo Lanza)

