Palladino, Docg Barolo Ornato 2020

Nata nel 1974, la cantina dei Palladino è una realtà a conduzione familiare, situata a Serralunga d’Alba, nel cuore delle Langhe. Qui, Piero Palladino, affermatosi professionalmente nel settore del tessile, volle dare sfogo alla sua grande passione per il vino, affidando l’impresa vitivinicola, che non poteva gestire da solo, al cugino Maurilio. Oggi l’azienda, 11 ettari a vigneto per una produzione di 180.000 bottiglie, continua il suo percorso virtuoso, con le nuove generazioni della famiglia, impegnate nello sviluppo commerciale e nei lavori in cantina e in vigna. I vigneti si trovano in diverse denominazioni delle Langhe, ma, evidentemente, a svolgere il ruolo di protagonisti sono gli appezzamenti nella denominazione del Barolo, con le menzioni geografiche aggiuntive, San Bernardo, Parafada, Ornato e Serralunga d’Alba, a “svettare” sulle altre. Le uve coltivate, da cui si ricavano soltanto delle purezze, sono quelle tradizionali: Nebbiolo, a cui si affiancano altre varietà regionali come Barbera, Dolcetto, Moscato, Cortese e Arneis. Il Barolo Ornato 2020 appare di un bel colore rubino luminoso, che richiama tonalità granate. Al naso si alternano aromi di frutta rossa matura, erbe aromatiche e sottobosco, con tocchi balsamici e speziati. Il sorso è denso e continuo e si caratterizza per buona fragranza, da cui emerge una traccia dai rimandi sapidi a condurre anche un finale persistente.

