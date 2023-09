Palmento Costanzo, Doc Etna Rosso Contrada Santo Spirito 2017

L’Etna Rosso Contrada Santo Spirito 2017, maturato per 24 mesi in legno grande, profuma di lamponi e fragole, con tocchi speziati, balsamici ed affumicati. In bocca, il sorso è pieno e succoso, dai tannini risolti e dal finale croccante, persistente e sapido. Palmento Costanzo 2017 Mimmo e Valeria Costanzo, nel 2010, hanno iniziato il loro progetto a partire dai terreni di loro proprietà, posti nell’areale di Passopisciaro, sul versante Nord dell’Etna, tra cui anche un vecchio vigneto, quello di Contrada Santo Spirito, in buona parte a piede franco con ceppi anche centenari. Dopo il recupero dei terrazzamenti, il reimpiantano di alcuni ettari di vigna e il restaurano dell’antico palmento, oggi questa piccola realtà conta su 18 ettari di vigneti a biologico posti ad un’altezza variabile tra i 650 e gli 800 metri d’altitudine, per una produzione complessiva di 90.000 bottiglie, posizionandosi tra le cantine protagoniste della seconda fase dell’“Etna Renaissance”. Lo stile dei vini ha una buona definizione, restituendo una cifra di stampo classicheggiante e ponendosi tra le etichette più coerenti della zona.

