Panini De Santis - Roma

c/o La Rinascente in via del Tritone, 61

De Santis, il panino di Milano dal 1964, è arrivato alla Rinascente di Roma, dove propone una pausa gourmet a base di panino. Un percorso che inizia quando i coniugi Renzo e Dina De Santis ebbero l’intuizione di aprire il primo locale nel 1964 nel capoluogo meneghino, per proporre una formula innovativa per il periodo: il pasto veloce. Intuiscono che un buon panino può essere il pranzo ideale e i risultati non tardano ad arrivare. Oggi De Santis conta quattro punti vendita a Milano, a conferma di un successo che dura da oltre mezzo secolo con le ricette che nascono dai desideri delle persone e dagli ingredienti più genuini. Il menu è molto ricco e si compone di 35 panini, oltre a 4 vegetariani/vegani, per un totale di 39 proposte. Completano la carta i piatti di carne, pesce, insalate e ovviamente i dolci, senza dimenticare i cocktail e i vini. De Santis resta un punto di riferimento per una pausa di gusto a qualsiasi ora della giornata contraddistinta dalla costante ricerca dell’eccellenza.

