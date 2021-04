Paolo Basso: “i sommelier devono diventare “wine manager”. Il vino è passione, ma anche fatturato”

A WineNews uno dei più celebri sommelier del mondo, ma anche produttore e docente. “Il vino può valere dal 20% al 50% del fatturato di un ristorante, non si può lasciare spazio all’improvvisazione. Ma da questo punto di vista la formazione è indietro di 20 anni. Il vino è sempre più importante per chi va al ristorante, che non cerca solo cibo, ma ospitalità e benessere. Ma gestire una cantina vuol dire farla rendere, perchè il vino non dura in eterno, e se non si vende si distrugge valore”.

