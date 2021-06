Paolo Berta, Docg Nizza Heritage Riserva 2015

L’azienda con base a Nizza Monferrato affonda le sue radici storiche a metà dell’Ottocento ed oggi è guidata da Paolo Berta e dalla sua compagna Ksenia. Si tratta di una realtà a carattere squisitamente familiare. Spicca nel patrimonio viticolo aziendale, i vigneti “Canfulet” e “Bricco” con ceppi risalenti al 1928 e ancora in produzione, da cui si ottiene il Nizza Heritage Riserva, oggetto del nostro assaggio. La versione 2015, maturata in botti da 25 ettolitri per un anno, ha profilo aromatico sfumato che comprende frutti rossi, toni affumicati e cenni speziati. In bocca, il sorso è rotondo e pieno, non privo di spinta acida e tendenzialmente sapido, dal finale delicato e persistente.

