Paolo Castelletti (Uiv): “per il vino si prospettano tempi duri, l’inflazione sta drogando i prezzi”

Per il mondo del vino è un momento cruciale: la vendemmia è entrata nel vivo, e domani sarà già tempo dei primi bilanci, con la presentazione delle previsioni vendemmiali firmate da Assoenologi e Unione Italiana Vini. Proprio con il segretario generale di Uiv, Paolo Castelletti, abbiamo affrontato i principali fronti aperti, partendo da vino e salute, terreno di scontro da mesi in sede comunitaria, passando per la riforma delle Dop e per la Promozione, cercando di capire come e dove andranno i mercati internazionali, e come le aziende, alle prese con inflazione e costi alle stelle delle materie prime, supereranno questo momento.

