Parusso, Docg Barolo Bussia 2020

I fratelli Parusso, alla guida dell’omonima azienda che gestisce 28 ettari di vigneto nel cuore delle Langhe, tra i comuni di Monforte d’Alba e Castiglione Falletto, fanno parte di una famiglia di vignaioli che coltiva la passione per la viticoltura da quattro generazioni. Nel 1971 Armando Parusso, padre di Marco e Tiziana, iniziava a imbottigliare il suo vino e presentava la prima etichetta di Barolo Parusso. Da allora l’azienda è cresciuta e presenta una articolata linea di vini basata sui vitigni autoctoni del territorio, Dolcetto, Barbera e Nebbiolo. Con il Nebbiolo l’azienda produce il Langhe DOC, il Barolo DOCG Perarmando e i 3 Cru di Barolo: Bussia, Mosconi e Mariondino, espressioni tra loro diversissime dei terroir da cui provengono. In occasione dell’evento organizzato a Roma da Cuzziol GrandiVini abbiamo degustato il Barolo Bussia 2020, un Barolo fine ed elegante ottenuto dall’unione dei prestigiosi vigneti Rocche (sud/sud-est) e Munie (sud/ovest) a circa 300 m.slm in località Bussia nel comune di Monforte d’Alba. Nel bicchiere presenta un colore rosso rubino, granata profondo. Il profumo è ricco, con note di frutta rossa, petali di rosa e terra, si alzano sentori di spezia e menta. Il sorso è appagante: si avvertono tannini nobili, di grana meravigliosamente fine, setosi e dolci. Abbinamenti ideali sono arrosti di carne rossa, selvaggina, cibi tartufati e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

