Pascucci al Porticciolo - Fiumicino (RM)

La cucina marinara di Gianfranco Pascucci al Porticciolo di Fiumicino è a dir poco di alto livello. Il tema non è solo la materia prima di grande pregio, ma entrare dentro questa materia, accompagnandola con le giuste erbe, ma anche con suggestioni orientali per estrarne il sapore assoluto. Ormai vent’anni fa è iniziata la sua avventura con la moglie Vanessa Melis nel locale di Fiumicino dove il nonno preparava da mangiare per gli operai dei cantieri e i pescatori. Oggi il ristorante Pascucci al Porticciolo a Fiumicino, è un punto di riferimento, capace anche di entrare in rapporto con il territorio, attraverso una collaborazione con la vicina Oasi del WWF e con i pescatori, da cui prende tutto il pescato anche i pesci che non sono mai presenti nell’alta ristorazione. I suoi sono piatti equilibrati, in cui la comprensibile è chiara a tutti, dal gourmet alla persona normale. In ogni portata sembra di assaggiare immediatamente il mare, senza scorciatoie o, peggio, richiami retorici o spettacolari.

