Pasigà al Sulià House - Porto Rotondo

Punto di partenza per la scoperta del mare e dei sapori della Sardegna è il Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton, è un boutique hotel posto di fronte al Golfo di Cugnana e il suo ristorante Pasigà by Claudio Melis ne è il vero e proprio fiore all’occhiello del Sulià House. Qui lo chef stellato Claudio Melis, di origini sarde, propone una ristorazione che combina heritage e innovazione, rielaborando la ricca storia culinaria sarda con un tocco fresco e innovativo. La creatività e l’amore per i sapori di Sardegna del Pasigà Restaurant, si esprimono anche con alcuni piatti creati per la celebrazione dell’utilizzo del Mirto e della Pompia in cucina. Tra questi il Pistoccu con pomodorini marinati alle bacche di mirto appassite e tonnetto locale, i Tagliolini di pasta all’uovo, cacio, pepe e gamberi rossi con Pompia conservata 40 giorni sotto sale, il Galletto marinato con bacche di mirto e millefoglie di patate, il Semifreddo di ricotta di pecora in zuppetta di fragole e pomodorini con Pompia candita alle alghe.

