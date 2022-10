Pasqua, Doc Valpolicella Superiore Mai Dire Mai 2015

Il Valpolicella Superiore Mai dire Mai 2015, affinato in barrique e tonneau per 18 mesi, propone un profilo olfattivo intenso, dal fruttato rigoglioso con cenni di cedro, cioccolato, tabacco e spezie a rifinitura. In bocca, il sorso esordisce dolce e avvolgente, per poi continuare più contrastato, con la verve acida a dettarne il ritmo, fino ad un finale persistente e dai rimandi balsamici. Pasqua è una delle realtà più importanti del Veneto enoico ed ha percorso un lungo tratto della storia delle cantine dell’areale veronese, a partire dal 1925 quando la famiglia omonima di origine pugliese la concepì. Oggi, l’azienda ha assunto notevoli dimensioni e conta su 322 ettari a vigneto per oltre 13 milioni di bottiglie annue, declinate in un variegato portafoglio prodotti che comprende le maggiori denominazioni venete, interpretate anche con coraggiose declinazioni, ma mai sminuendo il legame con la tradizione. Attraverso la valorizzazione di areali come Castello di Montorio, Mizzole, Monte Vegro, affacciato sulla Val d’Illasi, dove nascono le etichette più ambiziose, la famiglia Pasqua punta costantemente alla riscoperta del carattere dei vini tradizionali della Valpolicella. Un’operazione condotta da Riccardo Pasqua e un gruppo di tecnici capace di individuare ed amplificare i vari timbri espressivi delle molteplici zone da cui arrivano le uve destinate alle etichette più rappresentative.

(fp)

