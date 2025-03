Pasqua, Docg Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2018

L’azienda con sede a Verona rappresenta un po’ il lato innovativo della produzione enoica della Valpolicella. Un po’ perché tutto il team della cantina si muove con entusiasmo, ma anche e, soprattutto, perché da anni l’azienda si diverte a giocare con il vino e con l’arte, creando etichette - da Hey French a 11 Minutes, da Mai Dire Mai, a PassioneSentimento, solo per fare alcuni esempi - sempre nuove e fresche, e intrecciando i suoi affari con significativi progetti culturali. Senza smettere di essere un brand di riferimento con sedi in Cina e a New York, tra i più noti del made in Italy in bottiglia. Oggi questo vero e proprio gigante produttivo della Valpolicella - che vede sul ponte di comando il presidente Umberto Pasqua insieme ai figli Riccardo, amministratore delegato, e Alessandro, presidente di Pasqua USA - conta su un giro d’affari attestato oltre i 6o milioni di euro, con quasi 13 milioni di bottiglie prodotte e un export che copre l’87% delle etichette aziendali. La visione e l’innovazione sono ovviamente il motore che traina Pasqua nel futuro, ma la base solida da cui è partita la famiglia non si è mai tradita: la Valpolicella. E infatti i rossi di casa coprono il 41% del fatturato. Pasqua è una delle realtà più importanti del Veneto enoico ed ha percorso un lungo tratto della storia delle cantine veronesi, a partire dal 1925 - proprio quest’anno arriva il centenario della fondazione aziendale - quando la famiglia omonima di origine pugliese la fondò. L’azienda ha attualmente raggiunto notevoli dimensioni anche in fatto di vigneti - 322 sono gli ettari a vigneto di proprietà - da cui si ottiene un variegato portafoglio prodotti che svaria tra le maggiori denominazioni venete, con gli areali di Castello di Montorio, Mizzole e Monte Vegro, a far nascere le etichette più ambiziose, insieme ai vini prodotti nella Tenuta Cecilia Beretta - 50 ettari a vigneto per oltre 300.000 bottiglie prodotte - di proprietà della famiglia Pasqua dagli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso. Si chiama Famiglia Pasqua la linea che comprende le etichette della tradizione veronese, a ribadire il legame della famiglia con la propria terra e quello con i vini della trazione locale. L’Amarone Famiglia Pasqua è ottenuto a partire dalle uve dei vigneti aziendali situati in Valpantena, fermenta in acciaio e matura in barrique per un anno e mezzo. La versione 2018 profuma di frutti rossi maturi, balsami, erbe aromatiche, cacao e agrumi. In bocca il sorso è morbido e succoso dallo sviluppo ben proporzionato e dal finale di lunga persistenza aromatica, ancora sul frutto e i balsami.

(are)

Copyright © 2000/2025