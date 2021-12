Pasqua, Veneto Igt Bianco Hey French II Edizione

Le 4 migliori annate degli ultimi 10 anni in un unico vino, frutto di uno studiato blend di Garganega, Sauvignon e Pinot Bianco, maturati in barrique e tonneau di secondo passaggio per circa 6 mesi, per uno stile che strizza l’occhio ai bianchi di Borgogna. Hey French è il multivintage della cantina veronese Pasqua, che nella sua II edizione mette insieme i millesimi 2015, 2016, 2017 e 2018. L’etichetta gioca con la frase “Hey French, you could have made it, but you didn’t”, riferendosi scherzosamente all’idea di fondo di ispirarsi ai blend transalpini, ma osando qualcosa di diverso. La veste grafica, curata dall’artista franco-cubano CB Hoyo, riflette lo stile della linea Icons composta da vini dal gusto affabile e dall’appeal giovane e internazionale. I vigneti di Pasqua si trovano nelle zone a est della Valpolicella e di Soave ed è proprio qui che, su un suolo basaltico di origine vulcanica, si trova il vigneto Monte Calvarine, da cui vengono selezionate le uve per Hey French. In questa II edizione la struttura della Garganega viene arricchita dagli aromi e frutto del Sauvignon oltre che dai toni floreali del Pinot Bianco, risultando più sinuosa rispetto alla I edizione. Le note dolci e burrose derivate dall’affinamento non tolgono però la sapidità a un sorso morbido e corposo, che scalda il palato e lo avvolge con una sensazione minerale decisa e persistente, chiudendo in un finale di pepe bianco.

(Giambattista Marchetto)

