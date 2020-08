Passopisciaro, Doc Etna Rosso Passorosso 2018

Nerello Mascalese e Passopisciaro è ormai un binomio automatico, grazie alla ferma convinzione sulle qualità superiori dell’Etna di Andrea Franchetti, tra i primi “stranieri” a credere senza se e senza ma in questo territorio. Sono ormai passati venti anni da quando sbarcò sul vulcano, diventando uno dei protagonisti dell’“Etna Renaissance” ed oggi la sua azienda, 26 ettari a vigneto per 75.000 bottiglie di produzione annua, è saldamente un riferimento per tutto un territorio. L’Etna Rosso Passorosso 2018, affinato per 18 mesi in legno grande, profuma di frutti di bosco, cenere, grafite e spezie. In bocca, il vino possiede energia ed intensità, eleganza e profondità.

Copyright © 2000/2020