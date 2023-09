Patria, Doc Etna Rosso Sensi 2016

Cantine Patria è una realtà cooperativa e prende il suo nome dalla contrada Patrìa, presso Monreale, dove la famiglia Di Miceli acquistò un feudo nel lontano 1950. Nel 1992, Francesco Di Miceli, agronomo ed enologo, rilevò la vecchia azienda “Torrepalino”, cantina nata nel 1971 con sede a Solicchiata, nel comune di Castiglione di Sicilia, sul versante Nord dell’Etna. Oggi, l’estensione complessiva dei terreni aziendali vitati si attesta sui 250 ettari, allevati con quasi tutte le varietà siciliane di antica coltivazione a cui si aggiunge anche una nutrita schiera di quelle internazionali, a dare vita ad un portafoglio etichette molto ricco, espresso da un numero altrettanto importante di linee: “Tempo”, “Femina”, “Basalto”, “Morgentino”, “Siculi”, “Sicily” e “Sensi”. Fa parte di quest’ultima l’Etna Rosso Sensi 2016 un rosso per certi aspetti sorprendente per tenuta nel tempo. I suoi profumi rimandano al mirtillo e alla fragola, con tocchi di macchia mediterranea, spezie e agrumi. In bocca il sorso è ben profilato, fragrante e succoso, terminando in un finale arioso dai ritorni balsamici e fruttati.

