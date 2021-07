Patuanelli: “Pac motivo di soddisfazione, ma la semplificazione è un obiettivo mancato”

A WineNews il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. “Uno degli obiettivi principali della Pac, la semplificazione, non è stato ottenuto, ma ci sono comunque dei motivi di soddisfazione, a partire dall’Ocm Vino e passando per gli strumenti che accompagneranno l’alimentare e l’agricoltura nella transizione ecologica. Sulla querelle stoccaggi, stiamo cercando di accelerare sul decreto per dare risposte veloci al comparto. C’è una distonia tra quanto rimane al produttore e quanto finisce al resto delle filiera, il contratto di filiera è lo strumento giusto per gestire il valore aggiunto all’interno della filiera stessa”.

