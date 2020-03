Pelassa, Docg Barolo San Lorenzo di Verduno 2016

Situata a Montà d'Alba l'azienda Agricola Pelassa conduce vigneti nel Roero e a Verduno. La famiglia Pelassa produce vini da vigne di proprietà fin dal 1960 quando Mario Pelassa, insieme alla moglie Maria Teresa Viglione, cominciò la sua avventura enologica tra le colline di Langa. Dal 2000 in azienda anche i figli Davide e Daniele che hanno dato un impulso dinamico e moderno all’impresa di famiglia. Protagonisti assoluti delle etichette aziendali l’Arneis, il Moscato, la Barbera e, evidentemente il Nebbiolo, coltivati su 14 ettari di vigneto, per una produzione di 80.000 bottiglie, che sono posti in una zona particolarmente fresca e boscosa. Se Verduno, probabilmente, è noto soprattutto per la produzione del suo Pelaverga, anche il Nebbiolo trova qui un habitat favorevole, dando vita a vini di buona personalità e carattere. Il Barolo San Lorenzo di Verduno 2016, affinato per 2 anni in tonneau e per uno in bottiglia, ha un bagaglio aromatico che comprende cenni di fiori leggermente appassiti, piccoli frutti rossi e cenni di pietra focaia. In bocca, il vino è tonico, dalla trama tannica articolata e dal finale incisivo e profondo.

