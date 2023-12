Pellico 3 al Park Hyatt - Milano

La bellezza del Park Hyatt sta nell’eleganza lussuosa ma discreta di ogni ambiente, già dall’ingresso nella splendida Cupola, che fa da all-day dining per l’hotel 5 stelle ad un passo dal Duomo. La proposta gourmet del ristorante Pellico 3 è firmata Guido Paternollo, trentaduenne executive chef milanese, che dopo la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano ha dato concretezza alla sua passione per la cucina con una serie di esperienze nelle brigate di Bartolini, Ducasse e Alleno. La sua proposta è solida e fondata sui migliori ingredienti stagionali, che in ogni piatto afferma una cucina autentica e personale dal respiro internazionale, come il Riso Riserva San Massimo mantecato al mascarpone con ristretto di Civet o l’Agnello in tre passaggi. La carta cambia stagionalmente ma settimanalmente si trovano piatti nuovi. La creatività dei dolci è affidata allo chef patissier Alessio Gallelli, mentre i winelover troveranno una cantina ampia con grande profondità e importanti selezioni.

(Chiara Giovoni)

